Οι χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν τι είπε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά το γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας επί της Σλοβακίας.

Στο 90+5' του αγώνα της Αγγλίας με τη Σλοβακία για τη φάση των «16» του EURO 2024 ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ «λύτρωσε» την ομάδα του με έναν απίστευτο τρόπο. Μετά από εκτέλεση πλαγίου του Γουόκερ ο Γκουέχι πήρε την κεφαλιά ο Βρετανός χαφ με τρομερό ψαλίδι ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε τις δυο ομάδες στην παράταση.

Αμέσως μετά το γκολ, γύρισε προς τη μεριά του πάγκου και κάτι φώναξε, χωρίς κανένας να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς είπε. Ωστόσο, ένας αετομάτης στο Twitter κατάφερε να αντιληφθεί τι είπε ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ σκοράρει και φωνάζει: «Ποιος άλλος;»

Jude Bellingham saying “WHO ELSE” after scoring the overhead kick. I love him. pic.twitter.com/SasRrTncak