Η Ελβετία πήρε τεράστια πρόκριση κερδίζοντας την Ιταλία με 2-0 κι έφτασε τα επτά σερί ματς αήττητη σε Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι Ελβετοί πήραν πανάξια μία μεγάλη πρόκριση απέναντι στους Ιταλούς επικρατώντας με 2-0 της «σκουάντρα ατζούρα» και εξασφαλίζοντας έτσι την συμμετοχή τους στα προημιτελικά του Euro 2024. Έφτασαν δε στην φάση αυτής της διοργάνωσης για δεύτερο σερί τουρνουά.

Με την χθεσινή της νίκη, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν συμπλήρωσε μάλιστα τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια σε τελική φάση Euro χωρίς ήττα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι Ελβετοί μετρούν σε αυτά τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

