Πολύ κοντά στην απόκτηση του πρώτου σκόρερ του EURO 2024, Ζορζ Μικοαυτάτζε, βρίσκεται η Μονακό που κινήθηκε αστραπιαία μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη Γερμανία.

Η Γεωργία αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη του EURO 2024, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στον νοκ-άουτ γύρο της διοργάνωσης προκρινόμενη ως τρίτη από τον 6ο όμιλο με αντιπάλους τις Πορτογαλία, Τουρκία και Τσεχία.

Ένας από τους πυλώνες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι ο Ζορζ Μικαουτάτζε, ο οποίος με τρία γκολ αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, πίσω μονάχα από το... αυτογκόλ.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις φυσικά δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Ευρώπη, με τη Μονακό να είναι ένα βήμα μακριά από την εξασφάλιση της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το γαλλικό κλαμπ έχει συμφωνήσει με τον Γεωργιανό επιθετικό και έχει στείλει παράλληλα πρόταση στην Μετς για να ολοκληρώσει το deal.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.



Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.



🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024