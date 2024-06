Ο Φιλ Φόντεν ταξίδεψε στην Αγγλία για τη γέννηση του παιδιού του και σύμφωνα με τους Άγγλους, θα επιστρέψει στη Γερμανία για να βρεθεί και πάλι στη διάθεση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο Φιλ Φόντεν επιστρέφει στη Γερμανία μετά από τη γέννηση του παιδιού του και αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τους αγώνες του EURO 2024.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι θα δώσει κανονικά το «παρών» στο κυριακάτικο (30/6, 19:00) παιχνίδι για τη φάση των «16» ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σλοβακία στη «VELTINS-Arena».

Θυμίζουμε πως ο Φόντεν είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του Σάουθγκεϊτ, καθώς αγωνίστηκε στην αρχική ενδεκάδα και στα τρία ματς του 3ου Ομίλου απέναντι σε Σερβία, Δανία και Σλοβενία. Μένει να φανεί αν ο Φόντεν θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του πριν το επόμενο ματς.



BREAKING: Phil Foden is returning to the England camp after the birth of his third child and is expected to be back in time for the closed training session tomorrow 🚨 pic.twitter.com/tbrtOXyMsr