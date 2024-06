Ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι ήταν και πάλι εκεί για τη Γεωργία, «φώναξε»... παρών όποτε χρειάστηκε στο μεγάλο παιχνίδι με την Πορτογαλία και με τις 20 αποκρούσεις που είχε στη φάση των ομίλων έστειλε την πατρίδα του στους «16» του EURO 2024.

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Γεωργία στην ιστορική νίκη της χώρας απέναντι στην Πορτογαλία. Η Γεωργία επικράτησε με 2-0 των Πορτογάλων και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της σε νοκ άουτ μεγάλης διοργάνωσης. Μπορεί ο «Κβάρα» να έβγαλε μάτια με την Πορτογαλία. Μπορεί ο Μικαουτάτζε να σκόραρε τρεις φορές σε αυτά τα τρία ματς, ωστόσο ο μεγάλος ήρωας των Γεωργιανών στη φάση των ομίλων ήταν ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Ο τερματοφύλακας της Βαλένθια ήταν με διαφορά ο πολυτιμότερος της ομάδας του Σανιόλ. Ο Γεωργιανός κίπερ κατέβασε τα ρολά στη φάση των ομίλων και έκανε τη διαφορά για την εθνική του ομάδα, στέλνοντας την στους «16» του θεσμού όπου η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Μαμαρντασβίλι ήταν -βάσει στατιστικών- ο κορυφαίος τερματοφύλακας της φάσης των ομίλων του EURO 2024. Ήταν ο «κέρβερος» που έψαχνε η Γεωργία για να κάνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο που δεν ήταν άλλο από την πρόκριση στους «16». Ο τερματοφύλακας της Βαλένθια έβαλε την... μπέρτα του και έχτισε τοίχο μπροστά από την εστία του.

Giorgi Mamardashvili leads the Euros with 20 saves. Seven more than the next keeper.



He’s been immense for Georgia 💪 pic.twitter.com/7VCDwTJ025