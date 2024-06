Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ δεν βοήθησε την Αγγλία στη μονομαχία με τη Σλοβενία συνεχίζοντας να προβληματίζει με την απόδοσή του στο EURO 2024.

Η Αγγλία έκανε άλλη μια προβληματική εμφάνιση στο EURO 2024, κόντρα στη Σλοβενία (0-0) αυτή τη φορά, ​​το βράδυ της Τρίτης (25/06). Ο βαθμός της ισοπαλίας ήταν βέβαια αρκετός για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο C, αλλά είναι δεδομένο ότι τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν πολλά να δουλέψουν πριν από τα νοκ άουτ.

Οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ σκόραραν μόλις δύο γκολ στα τρία παιχνίδια των ομίλων τους και δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλές ξεκάθαρες ευκαιρίες στην Κολωνία απέναντι σε μια επίμονη Σλοβενία.

Τα στατιστικά δεν είναι γενικώς ευχάριστα για τους οπαδούς της Αγγλίας, με πολλά από τα αστέρια τους να πραγματοποιούν προβληματικές εμφανίσεις.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αγνοείται από τότε που σκόραρε το νικητήριο τέρμα στο πρώτο ματς των ομίλων. Ο 20χρονος μέσος ​​δημιούργησε... μηδέν ευκαιρίες, μηδέν σουτ, μηδέν σέντρες που ολοκληρώθηκαν και μάλιστα έχασε την κατοχή της μπάλας τις περισσότερες φορές (16) από οποιονδήποτε άλλο στην ομάδα του.

Δεν ήταν όμως απλώς μια κακή μέρα στο γραφείο για τον νεαρό μέσο, καθώς είναι σταθερά κακός ως τώρα στο EURO, σημειώνοντας μόλις ένα σουτ και δημιουργώντας μόνο μία ευκαιρία και στα τρία ματς των ομίλων!

Πιο αναλυτικά τα στατιστικά του λένε τα εξής: 0 σουτ, 0 ευκαιρίες, 0 επιτυχημένα τάκλιν, 0 πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, μόλις 12% των μεταβιβάσεών του πήγαν μπροστά, 22% επιτυχημένων μονομαχιών (το χειρότερο ποσοστό στην ομάδα), 16 φορές απώλειας κατοχής της μπάλας

