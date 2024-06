Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Άνταμ Τσέριν, αναδείχθηκε MVP στην ισοπαλία της Σλοβενίας κόντρα στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική του 3ου Ομίλου του EURO 2024.

H Σλοβενία έγραψε ιστορία! Η ομάδα του Ματίας Κεκ αναδείχθηκε ισόπαλη κόντρα στην Αγγλία, δίχως σκορ, τερμάτισε στην 3η θέση του 3 Ομίλου, προκρίθηκε στη φάση των «16» του EURO 2024 και θα αγωνιστεί στα νοκ άουτ του τουρνουά για πρώτη φορά.

Εκ των πρωταγωνιστών του παιχνιδιού ήταν ο εξαιρετικός Άνταμ Τσέριν, ο οποίος κόντρα σε μια ομάδα που στο κέντρο της είχε τους Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Ντέκλαν Ράις των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αναδείχθηκε MVP! Ο μέσος του Παναθηναϊκού είχε 24/35 μεταβιβάσεις (71%), 5/5 μονομαχίες και κάλυψε συνολικά απόσταση 11.8 χιλιομέτρων.

Mετά τους πανηγυρισμούς για την ιστορική πρόκριση της εθνικής του ομάδας στη φάση των «16» ο 24χρονος μέσος παρέλαβε το βραβείο του.

🇸🇮🏅𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Adam Gnezda Čerin (24) is the Player of the Match for the game between Slovenia & England. #EURO2024 pic.twitter.com/u8ZuHVrqFD