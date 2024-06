Οι ενδεκάδες της Σερβίας και της Δανίας για την αναμέτρηση τους για τον 3ο Όμιλο του EURO 2024. Βασικός ο Ζίβκοβιτς, στον πάγκο Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς και Γκατσίνοβιτς.

Η Σερβία μπαίνει με υποχρέωση νίκης στην αναμέτρηση με τη Δανία για τον 3ο Όμιλο του EURO 2024, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση με 1 βαθμό, στο -1 από τους Δανούς και τους Σλοβένους και στο -3 από την Αγγλία. Για την ομάδα του Στοΐκοβιτς ο Ζίβκοβιτς θα καλύψει όλη την αριστερή πλευρά στο 3-4-2-1 της ομάδας του. Για τους Σέρβους στον πάγκο είναι οι Μλαντένοβιτς, Μαξίμοβιτς και Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Άντερσεν, Κρίστενσεν, Βέστεργκααρντ, Μπα, Χιούλμαντ, Χέιμπιεργκ, Μάλε, Έρικσεν, Βιντ, Χέιλουντ.

Οι αναπληρωματικοί του Χιούλμαντ: Χέρμανσεν, Γένσεν, Κίερ, Ρένοβ, Ντιλέινι, Σκοβ Όλσεν, Ντόλμπεργκ, Γιόργκενσεν, Νόργκααρντ, Ντάμσγκααρντ, Κρίστιανσεν, Πόουλσεν, Ντρέγερ, Μπρουν Λάρσεν, Ρ.Κρίστενσεν.

🇩🇰 Denmark line up like this...#EURO2024 | #DENSRB pic.twitter.com/Ghu8clPEZW