Περισσότεροι από 100.000 Σκωτσέζοι βρέθηκαν στα γήπεδα της Γερμανίας για να δουν την ομάδα τους να τα κάνει... θάλασσα στο EURO 2024 και να γράφει αρνητική ιστορία.

Το να είσαι Σκωτσέζος στο ποδόσφαιρο δεν έχει πλάκα... Και οι οπαδοί της εθνικής ομάδας της Σκωτίας το ένιωσαν στο πετσί τους στο EURO 2024! Σύμφωνα με τα αγγλικά media, περισσότεροι από 100.000 φίλοι της έκαναν κανονική απόβαση και βρέθηκαν στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν από κοντά, στο γήπεδο, στον δρόμο ή σε μπαρ, την προσπάθεια της χώρας τους να περάσει για πρώτη φορά από τους ομίλους μιας μεγάλης διοργάνωσης.

Με το στυλ τους και τα πανέξυπνα συνθήματά τους γέμισαν χρώμα, αλεγρία και φωνές κάθε σημείο στο οποίο πάτησαν, όμως δεδομένα δεν... επιβραβεύτηκαν. Γιατί οι ίδιοι μπορεί να πήραν - κατά γενική ομολογία - το άτυπο «βραβείο» των καλύτερων οπαδών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όμως η ομάδα τους έγραψε... αρνητική ιστορία!

17 - Scotland had just 17 shots at EURO 2024 in total – since the group stage was introduced in 1980, that is the joint fewest by a nation in a group stage, along with Northern Ireland at EURO 2016. Exit. pic.twitter.com/lyDMcO9sK3