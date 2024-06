Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Γερμανίας στους «16» του EURO μετά το πρόβλημα στον μηρό.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, είναι βασικός στα πλάνα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στην Εθνική Γερμανίας και έχει αγωνιστεί σε κάθε λεπτό των τριών αγώνων της ομάδας μέχρι στιγμής στο EURO 2024.

Ο αμυντικός της Ρεάλ όμως, αποχώρησε με ένα θέμα στο μηρό απ' το παιχνίδι με την Ουγγαρία, πρόβλημα που προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Ο προπονητής των «Πάντσερ» παραδέχεται ότι το ζήτημα του Ρούντιγκερ θα μπορούσε να είναι «πρόβλημα» για τη διαθεσιμότητά του στο επόμενο παιχνίδι, με τον συμπατριώτη του κεντρικό αμυντικό, Γιόναταν Τα, να «κιτρινίζεται» δύο φορές, η Γερμανία κινδυνεύει να αγωνιστεί με αναπληρωματικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο!

«Έχει ένα πρόβλημα με τον μηρό του», είπε ο Νάγκελσμαν. «Θα πρέπει να δούμε. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό. Θα δούμε. Μπορεί να είναι αρκετά προβληματικό».

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη δεύτερη του ομίλου Γ – Αγγλία, Δανία, Σλοβενία ​​ή Σερβία – στις 29 Ιουνίου.

