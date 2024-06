Ηγετικά... αντανακλαστικά από τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ στη δύσκολη κατάσταση με τον Μπαρνάμπας Βάργκα που τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Ουγγαρίας κόντρα στη Σκωτία.

Η Ουγγαρία έμεινε «ζωντανή» για πρόκριση στους «16» του EURO 2024 μετά τη νίκη της απέναντι στη Σκωτία, όμως τα πάντα θα μπορούσαν να είχαν πάρει πολύ διαφορετική τροπή. Ο σοβαρός τραυματισμούς του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 68' τρομοκράτησε άπαντες. Αν κάποιος πάντως διατήρησε εντυπωσιακά την ψυχραιμία του και βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως έπρεπε, αυτός ήταν ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ.

Dominik Szoboszlai was emotional as his teammate Bernabas Varga was stretchered off the pitch following a collision.



Szoboszlai also rushed to help the medical staff get the stretcher to Varga faster.



Hoping Varga has a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/dZ5gTADPuo