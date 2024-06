Η τρομερή σέλφι που έβγαλε εισβολέας-πιτσιρικάς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Πιτσιρικάς έκανε... ντου στο γήπεδο κι έβγαλε την σέλφι του τουρνουά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο προτού αποχωρήσει τρέχοντας για να γλιτώσει από την ασφάλεια του γηπέδου.

Η χθεσινή νίκη της Πορτογαλίας επί της Τουρκίας με 3-0 για την δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου του Euro 2024 ήταν γεμάτη... Κριστιάνο Ρονάλντο, παρ' ότι εκείνος δεν σκόραρε, αλλά έδωσε ασίστ κι έκανε νέο ρεκόρ.

Πέρα από το περιστατικό με το κοριτσάκι που συνόδευε τους παίκτες και ξετρελάθηκε με την παρουσία του, υπήρξαν και κάποιοι εισβολείς που έκαναν... ντου προκειμένου να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

The best video you will see today. ❤️ pic.twitter.com/alfdg7ikI0