Με έναν ιδιαίτερο τρόπο τιμούν την πόλη καταγωγής τους οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας στο EURO 2024.

Στους «16» του EURO 2024 έχει ήδη προκριθεί η Γερμανία. Η «Μάνσαφτ» έκανε το 2/2 απέναντι σε Σκωτία και Ουγγαρία και εφόσον δεν ηττηθεί απέναντι στην Ελβετία, θα περάσει στα νοκ άουτ ως πρώτη του πρώτου ομίλου.

Η Γερμανία έχει στο φετινό EURO αναμφίβολα δύο από τις ομορφότερες εμφανίσεις της διοργάνωσης, καθώς τόσο η λευκή, όσο και η ροζ, έχουν σπάσει τα κοντέρ στις πωλήσεις, με τη φανέλα του Τόνι Κρόος να κάνει πάταγο.

Η Γερμανία σε συνεργασία με την Adidas έχουν φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια για την παρουσία των ποδοσφαιριστών στο EURO που φιλοξενεί η χώρα. Από τα pre game ρούχα, μέχρι και τις ζακέτες που φορούν οι παίκτες του Νάγκελσμαν στον εθνικό ύμνο.

Πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν για τους συμβολισμούς που έχουν οι ζακέτες των ποδοσφαιριστών τις οποίες φορούν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Παρατηρώντας κάποιος τις ζακέτες θα αντικρίσει τον χάρτη της Γερμανίας με ένα στίγμα εντός. Ο κάθε παίκτης έχει και διαφορετικό στίγμα, καθώς πρόκειται για την πόλη της Γερμανίας στην οποία έχει μεγαλώσει.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ποδοσφαιριστές, κυρίως οι πιο έμπειροι και μπαρουτοκαπνισμένοι έχουν ένα ακόμα σύμβολο. Άλλοι ασημένιο, άλλοι χρυσό και άλλοι καθόλου. Το ασημένιο σήμα με τον αριθμό 50, το έχουν στη ζακέτα όσοι ποδοσφαιριστές έχουν συμπληρώσει τις 50 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το χρυσό από την άλλη που έχει τον αριθμό 100, τοποθετείται στους ποδοσφαιριστές με 100+ συμμετοχές με το εθνόσημο, όπως οι Κρόος και Νόιερ.

