Σοβαρά επεισόδια προκλήθηκαν ανάμεσα σε οπαδούς της Πολωνίας και την Αστυνομία στους δρόμους του Βερολίνου, μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Αυστρία.

Ένταση επικράτησε στο Βερολίνο, ανάμεσα σε μια μερίδα οπαδών της Πολωνίας και την Αστυνομία στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, μετά την αναμέτρηση μεταξύ της Πολωνίας και της Αυστρίας για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024, οι Πολωνοί επιτέθηκαν στις Αστυνομικές δυνάμεις και τα... αίματα άναψαν αμέσως.

Polish fan threw a bottle at the police in Berlin and got battered😳



pic.twitter.com/Iigyux2lJJ