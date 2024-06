Πολωνοί οπαδοί βρέθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο και φώναξαν υβριστικά συνθήματα, πριν από την αναμέτρηση κόντρα στην Αυστρία

Αντιπροσωπεία των οπαδών της εθνικής Πολωνίας βρέθηκε στη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα για τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση της Πολωνίας απέναντι στην Αυστρία στο «Olympiastadion» για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024, χιλιάδες Πολωνοί πλημμύρισαν τους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας, με κεντρικό σημείο συνάντησης τη ρωσική πρεσβεία.

Polish fans singing "Ruska kur..” (Russian whore) infront of Russian embassy in Berlin before their game against Austria. 🇵🇱 #EURO2024 pic.twitter.com/6Q7yRP4wQ9