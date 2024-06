Οι υποστηρικτές της εθνικής Σκωτίας έχουν αναμφίβολα κλέψει την παράσταση στο EURO 2024 και η δήμαρχος Κολωνίας εξέφρασε τη συμπάθεια και τη χαρά της με ένα μήνυμα στο twitter.

Κιλτ, γκάιντα, τραγούδια, γλέντι, χαβαλές. Οι Σκωτσέζοι είναι πέραν πάσης αμφιβολίας οι καλύτεροι οπαδοί στο EURO 2024.

Ανεξαρτήτως του ποια χώρα υποστηρίζει κάποιος δεν μπορεί να μην χαζέψει με την... τρέλα που κουβαλάνε οι Σκωτσέζοι που έχουν μετατρέψει σε δεύτερη πατρίδα τους τη Γερμανία.

Μάλιστα η δήμαρχος της Κολωνίας Χενριέτε Χέκερ φρόντισε να εκφράσει την εκτίμησή της με μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αγαπητοί Σκωτσέζοι, αυτές ήταν δύο υπέροχες μέρες μαζί σας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη δήμαρχος. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να έρθετε ξανά στην Κολωνία!».

Δείτε το βίντεο:

Dear Scots, those have been a wonderful couple of days with you. I could not be a happier mayor. You are always welcome to come back to Cologne! #tartanarmy @ScotlandNT #euro2024 https://t.co/28szsIvyqC