Την κορυφαία εμφάνιση τερματοφύλακα στο EURO 2024 πραγματοποίησε ο Θωμάς Στρακόσα στην αναμέτρηση με την Κροατία, με τον Αλβανό τερματοφύλακα να σημειώνει οκτώ αποκρούσεις στο Αμβούργο.

Ζωντανή στο κυνήγι ενός εισιτηρίου που οδηγεί στα νοκ άουτ του EURO 2024 έμεινε η Αλβανία. Ο Κλάους Γκιάσουλα κατάφερε να ισοφαρίσει για την ομάδα του Σιλβίνιο στις καθυστερήσεις απέναντι στην Κροατία, με την Αλβανία να παίρνει έναν βαθμό και να ελπίζει ακόμα σε πρόκριση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής με την Ισπανία.

Καθοριστικός παράγοντας ώστε η Αλβανία να παίξει τα ρέστα της στο τελευταίο παιχνίδι ήταν ο Θωμάς Στρακόσα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του στο μεγάλο βαλκανικό παιχνίδι με την Κροατία. Παρότι δέχτηκε δύο γκολ, ο τερματοφύλακας της Μπρέντφορντ ήταν αυτός που κράτησε όρθια την Αλβανία όταν οι Κροάτες πίεζαν για να ισοφαρίσουν αρχικά και στη συνέχεια για να καθαρίσουν το παιχνίδι.

Βάσει των στατιστικών, ο Στρακόσα έκανε το κορυφαίο παιχνίδι τερματοφύλακα στο φετινό EURO. Με τις οκτώ αποκρούσεις του, ο Αλβανός τερματοφύλακας φιγουράρει στην κορυφή της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας στο EURO 2024, αφήνοντας δεύτερο στη λίστα τον Τσέχο, Στανέκ, που μέτρησε επτά αποκρούσεις στην πρεμιέρα απέναντι στην Πορτογαλία. Μάλιστα, οι πέντε από τις οκτώ αποκρούσεις του προήλθαν από σουτ εντός της μεγάλης περιοχής.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH



Thomas Strakosha v Croatia:



🧤 8 saves

📥 5 saved shots from inside the box

✋ 0.88 Goals prevented

✈️ 3 high claims

🥊 1 punch

🔭 11/21 accurate long balls

📈 8.6 Sofascore Rating



Albania's hero between the sticks! 🇦🇱⭐️#CROALB #EURO2024 pic.twitter.com/NfcEJs7FZ9