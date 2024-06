Επικό τρολάρισμα των Σέρβων οπαδών στους Σλοβένους για τον Λούκα Ντόντσιτς τραγουδώντας το σύνθημα: «Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας από εμάς».

Τρομερό τρολάρισμα στους δρόμους του Μονάχου, με τους Σέρβους οπαδοί να τραγουδούν το σύνθημα: «Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας από εμάς», πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας του Ντόντσιτς, Σάσα, έχει καταγωγή από τη Σερβία και στο παρελθόν έπρεπε να επιλέξει σε ποια εθνική θα παίξει, ωστόσο η μητέρα του Μίριαμ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του να αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Σλοβενίας.

Who is @luka7doncic rooting for today in #EURO2024 ? His dad’s side and Serbia, or his mom’s side and Slovenia? 🙂



Serb fans say “Luka Doncic is one of us” before the game 😂



Jokes aside, great atmosphere between Serbs and Slovenians before the game! 🇷🇸🇸🇮pic.twitter.com/pflR1TIQzZ