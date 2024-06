Περισσότεροι από 10.000 Δανοί έκαναν πορεία στο κέντρο της Φρανκφούρτης και τρόλαραν τους Άγγλους οπαδούς φωνάζοντας το σύνθημα: «England, England, it’s never coming home!».

Τρομερό τρολάρισμα των Δανών οπαδών στους Άγγλους, πριν τη μεταξύ τους «μονομαχία».

Συγκεκριμένα λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EURO 2024 ανάμεσα στη Δανία και την Αγγλία, περισσότεροι από 10.000 Δανοί οπαδοί έκαναν πορεία στο κέντρο της Φρανκφούρτης προς το γήπεδο και φώναξαν το σύνθημα: «England, England, it’s never coming home!».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι οπαδοί της Αγγλίας βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και χειροκρότησαν τους Δανούς.

“England, England, it’s never coming home!” More then 10,000 Denmark fans march through centre of Frankfurt ahead of tonight’s game. Brilliant scenes. England fans on the pavement applauding them. 👏 pic.twitter.com/PzA87SP4sn