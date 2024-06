Ο Τόνεϊ έκανε καταγγελία πως κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της Αγγλίας στο EURO 2024 άγνωστοι έκλεψαν από το ξενοδοχείο που διαμένει στη Γερμανία το ρολόι του πατέρα του.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, άγνωστοι μπήκαν στο ξενοδοχείο που διέμενε η Αγγλία στο Ντίσελντορφ και κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της στο EURO 2024 απέναντι στη Σερβία (1-0), άγνωστοι έκλεψαν τον πατέρα του Ιβάν Τόνεϊ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Athletic» ο 28χρονος επιθετικός της Μπρέντφορντ έκανε καταγγελία στο ξενοδοχείο «Melia Dusseldorf» και στη συνέχεια επικοινώνησε με την Αστυνομία σχετικά με την κλοπή. Οι Αρχές του Ντίσελντορφ επιβεβαίωσαν ότι είναι ενήμερες για το περιστατικό και ότι έχει κατατεθεί μήνυση, με το τμήμα ποινικών ερευνών να αναλαμβάνει πλέον την υπόθεση.

Dusseldorf Police are investigating a complaint that Ivan Toney’s father had his watch stolen during the weekend of England’s opening group-stage win over Serbia on June 16.



