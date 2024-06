Υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ του EURO 2024 έβαλε ο Τζερντάν Σακίρι με το «τεμάχιο» του απέναντι στη Σκωτία, με τον Ελβετό να σκοράρει ένα ακόμα φοβερό τέρμα σε μεγάλη διοργάνωση με την Ελβετία.

Δεν θα μπορούσε να είναι ο Τζερντάν Σακίρι σε αποστολή της εθνικής Ελβετίας σε μεγάλη διοργάνωση και να μην σκοράρει κάποι φοβερό γκολ. Ο Ελβετός εξτρέμ που έμεινε στον πάγκο στην πρεμιέρα με την Ουγγαρία, ήταν στο βασικό σχήμα απέναντι στη Σκωτία και κατάφερε να σκοράρει ένα από τα... κλασικά του γκολ, δίνοντας ουσιαστικά τον βαθμό της πρόκρισης στην ομάδα του.

Αυτή φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σακίρι πέτυχε τρομερό γκολ σε μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί να μην ήταν στο ίδιο επίπεδο με την εκπληκτική γκολάρα που είχε πετύχει στο EURO 2016, ωστόσο με το γκολ του απέναντι στη Σκωτία ο 32χρονος έβαλε από νωρίς υποψηφιότητα για το κορυφαίο γκολ του EURO 2024.

Ο Σακίρι «μυρίστηκε» το λάθος της σκωτσέζικης άμυνας και με ένα τρομερό σουτ με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, με την Ελβετία να φτάνει τους τέσσερις βαθμούς και να σκέφτεται ήδη τα νοκ άουτ του θεσμού.

You can always count on Xherdan Shaqiri to score a worldie at the Euros 🔥 pic.twitter.com/9x2oJyoiat — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2024

Με αυτό το τέρμα, ο Σακίρι έγινε και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει να σκοράρει και στα τρία τελευταία EURO, αλλά και στα τρία τελευταία Μουντιάλ. Και όταν το κάνει, συνήθως αφήνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με το στόμα ανοιχτό...

🇨🇭Shaqiri = the only player to score at all of the last 3️⃣ Euros and the last 3️⃣ World Cups.#EURO2024 pic.twitter.com/lMLpVck7M2 — UEFA (@UEFA) June 19, 2024

Δείτε όλες τις γκολάρες του Σακίρι στις μεγάλες διοργανώσεις σε ένα βίντεο: