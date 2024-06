Μετά την πρόκριση της Γερμανίας στα νοκ άουτ του EURO 2024 το συμβόλαιο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ανανεώθηκε αυτόματα, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Γερμανία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα νοκ άουτ του EURO 2024. Οι οικοδεσπότες του τουρνουά υπέταξαν την Ουγγαρία με 2-0, «ζευγάρωσαν» τις νίκες τους και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μετά την εξασφάλιση της θέσης στα νοκ άουτ του EURO 2024 το συμβόλαιο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ανανεώθηκε αυτόματα. Για την ακρίβεια ενεργοποιήθηκε αυτόματα σχετική ρήτρα και το συμβόλαιο του Ομοσπονδιακού τεχνικού των Πάντσερ επεκτάθηκε μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

🚨🇩🇪 German Federation confirm Julian Nagelsmann’s contract is now valid until World Cup 2026.



There was specific clause in agreement with the head coach to extend right after the access to Euro 2024 knockout stage. pic.twitter.com/VlIstA6utZ