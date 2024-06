Ο τραυματισμός του Τρίπερ, αποτέλεσε την αφορμή για να αποκαλυφθεί το ποτό που δίνει το ιατρικό επιτελείο των Άγγλων στους παίκτες του Σάουθγκεϊτ.

Θεωρίες συνομωσίας υπάρχουν για όλα τα πράγματα στην ζωή μας και το Euro 2024 δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση... Μία τέτοια λοιπόν άρχισε να κυκλοφορεί από την Κυριακή το βράδυ, όταν το παιχνίδι της Αγγλίας με την Σερβία έφτανε προς το τέλος του και το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των «Λιονταριών».

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, Κίραν Τρίπερ ειχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω ενός χτυπήματος που είχε δεχθεί και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του προσέφερε τις υπηρεσίες του. Σε κάποια φάση όμως, η κάμερα έδειξε τον στον δεξιό μπακ της Νιούκαστλ να παίρνει ένα μικρό μπουκαλάκι και να πίνει το υγρό που είχε μέσα, δίνοντας αφορμή σε διάφορους haters να μιλήσουν ακόμα και για ντοπάρισμα live στην κάμερα.

Τα Βρετανικά ΜΜΕ άρχισαν να ψάχνουν το θέμα και όπως είναι λογικό δεν βρήκαν κάτι μεμπτό... Όπως αποκαλύφθηκε αυτό που έπινε ήταν ένα Pickle Juice, το οποίο χρησιμοποιούν πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες, τουλάχιστον, από το 2019, ενώ ανάλογη χρήση του κάνουν και τενίστες όπως ο Κάρλος Αλκαράθ, αλλά και ο Φράνσις Τιαφό, ο οποίος είχε δηλώσει πως τον είχε βοηθήσει να φτάσει στα προημιτελικά του Australian Open.

Το ποτό αυτό λοιπόν αποτελείται μεταξύ άλλων από ξύδι, νάτριο και κάλιο και σύμφωνα με τα όσα λέγονται για αυτό, αποτρέπει τις κράμπες 40% γρηγορότερα από οτι το νερό. Όπως αναφέρει το Healthline, τα οφέλη του είναι τα εξής: «καταπραΰνει τις μυϊκές κράμπες, ενυδατώνει το σώμα, βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, στην πρόληψη προβλημάτων του εντέρου και στην αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που χάνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης».



