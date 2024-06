Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν βασικός για την Πορτογαλία στον αγώνα με την Τσεχία και έκανε ρεκόρ, έχοντας συμμετοχή σε έξι EURO.

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον σπουδαίο Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο CR7 ξεκίνησε για την Πορτογαλία στην αναμέτρηση με την Τσεχία για την 1η αγωνιστική του 6ου Ομίλου του EURO 2024 και πέτυχε ακόμα ένα τρομερό ορόσημο στη μυθική καριέρα τους.

Ο 39χρονος επιθετικός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε έξι διαφορετικά EURO! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε το ντεμπούτο του στο τουρνουά του 2004, όταν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα κόντρα στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ελλάδα και μάλιστα πέτυχε το πρώτο του γκολ.

Ο Ρονάλντο έχει παίξει επίσης στα EURO 2008, 2012, 2020 και το 2016, το οποίο κατέκτησε. Ο αρχηγός των Πορτογάλων μετράει 25 εμφανίσεις σε τελική φάση της διοργάνωσης, πριν το ματς με την Τσεχία, έχοντας 14 γκολ και εννέα ασίστ.

