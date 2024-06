Μία συγκινητική στιγμή καταγράφηκε έξω από τα γήπεδα της Γερμανίας, όταν οπαδοί της Σκωτίας συνόδευσαν άτομο με ειδικές ανάγκες στη βροχή.

Οπαδοί της Σκωτίας που ταξίδεψαν μέχρι τη Γερμανία για το EURO 2024 για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα πρωταγωνίστησαν σε μια συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε έξω από τα γήπεδα.

Οι Σκωτσέζοι φορώντας την κιλτ, την παραδοσιακή φορεσιά τους βοήθησαν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που ήταν μόνο του να διασχίσει μια πλατεία στη Γερμανία.

Οι δυο φίλαθλοι κρατούσαν μια ομπρέλα για να προστατεύσουν τον ανήμπορο άνθρωπο από τη βροχή που χρειαζόταν συνοδεία και δεν ήταν κάποιος κοντά του.

🥹 The most wholesome moment of #EURO2024 pic.twitter.com/GLfkVBtcbW