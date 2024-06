Τέλος η φάση των ομίλων για τον Πορτέους της Σκωτίας, καθώς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στο μαρκάρισμα πάνω στον Γκουντογκάν.

Άσχημα τα νέα για τον Ράιαν Πορτέους, ο οποίος αποβλήθηκε στην πρεμιέρα του EURO 2024 ανάμεσα στη Σκωτία και τη Γερμανία και τιμωρήθηκε για δύο αγώνες για το μαρκάρισμά του πάνω στον Ιλκάι Γκουντογκάν.

Αυτό σημαίνει πως ο κεντρικός αμυντικός της Γουότφορντ δεν θα αγωνιστεί στις δύο εναπομείναντες αγωνιστικές για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης και σε περίπτωση που η Σκωτία δεν προκριθεί στην επόμενη φάση, η πρεμιέρα κόντρα στη Μάνσαφτ θα είναι η μοναδική του συμμετοχή στο φετινό EURO.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | UEFA have banned Scotland defender Ryan Porteous for 2 games at #EURO2024 after his red card vs Germany.



It has been deemed as 'serious rough play', reports @SkySportsNews. pic.twitter.com/OqgoTScWAs