Την πρεμιέρα της στο EURO 2024 έκανε η εθνική Αγγλίας στις 16/06 κόντρα στη Σερβία και νίκησε 1-0 με γκολ του Μπέλινγκχαμ. Μάλλον ένας Άγγλος οπαδός από τη... χαρά της νικηφόρας πρεμιέρας της ομάδας του κοιμήθηκε στο γήπεδο και όταν ξύπνησε ήταν τελείως άδειο! Και πώς θα γινόταν αλλιώς, εφόσον ξύπνησε στις 4 τα ξημερώματα! Πάντως δεν έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει video μέσα από το «Βέλτινς Αρένα»...

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wiUbGWM1jD