Σύμφωνα με την Opta, η Σερβία και Αγγλία έγραψαν ένα νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης το οποίο αφορούσε τις τελικές προσπάθειες.

Το χθεσινό παιχνίδι μεταξύ της Σερβίας και της Αγγλίας, όπου η δεύτερη τελικά επικράτησε χάρη στο γκολ του Μπέλινγκχαμ, δεν διεκδίκησε σίγουρα δάφνες... ποιότητας, ούτε και αποζημίωσε όσους έκατσαν να το δουν περιμένοντας ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Το πόσο κακό όμως ήταν το συγκεκριμένο ματς από πλευράς θεάματος ήρθε να αποδείξει η Opta, η οποία ανέτρεξε στο στατιστικό της αρχείο που στο Euro κρατάει από το 1980 και μετά και ανακάλυψε πως δεν είχε υπάρξει ξανά αγώνας που να είχαν γίνει τόσες λίγες προσπάθειες.

11 - There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh