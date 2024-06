Ο συγκινητικός λόγος πίσω από τον πανηγυρισμό του Μπέλινγκχαμ: Τι είναι το «Wolf» (vids)

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ εξήγησε την προέλευση και την αφιέρωση του πανηγυρισμού του με τον Τρεντ-Αλεξάντερ Άρλοντ.

Μπορεί η Αγγλία να μην... έθελξε με την απόδοσή της κόντρα στην Σερβία στην πρεμιέρα του Euro 2024, αλλά χάρη στο γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ κατάφερε να φέρει εις πέρας την αποστολή που είχε και να πάρει τη νίκη, έστω και με 1-0. Με το ματς αυτό να μην διεκδικεί δάφνες... ποιότητας, η προσοχή όλων στράφηκε στον σκόρερ και στον πανηγυρισμό που έκανε μετά την επίτευξη του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τρεντ-Αλεξαντερ Άρλοντ, γονάτησαν ο ένας απέναντι από τον άλλον, στηρίζοντας το κεφάλι τους στο δεξί χέρι, ο αγκώνας του οποίου ακουμπούσε πάνω στο δεξί πόδι. Κάτι που αμφότεροι έκαναν για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο 24χρονος να εξηγήσει αρχικά στην κάμερα του BBC τι σημαίνει.

«Όταν παίζουμε Wolf ένα απο τα μέλη του σταφ της ομάδας κρατάει έτσι το κεφάλι του, επειδή δεν ξέρει τι συμβαίνει. Έτσι, ο πανηγυρισμός ήταν μία αφιέρωση στην παρέα του Wolf», είπε αρχικά αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ λίγο αργότερα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ξαναρωτήθηκε για αυτό το θέμα.

«Ήταν για τους ανθρώπους που μας βοηθάνε στα αποδυτήρια και κάνουν αρκετή δουλειά κάθε μέρα. Δεν έχουν την αναγνώριση που έχουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τους υπολογίζουμε τόσο πολύ και είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το καλό κλίμα», τόνισε, δείχνοντας να αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλουν αυτοί που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Jude Bellingham explains his celebration with Trent Alexander-Arnold after scoring for England against Serbia 🎮 pic.twitter.com/B0MUp6u8r1