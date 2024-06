Φίλαθλος της Ουγγαρίας κάρφωσε από τα νεύρα του το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση (vid)

Ένας φίλαθλος της Ουγγαρίας δεν πήρε καθόλου ψύχραιμα την ήττα της ομάδας του από την Ελβετία με αποκορύφωμα την αντίδρασή του να καρφώσει το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση κατά την διάρκεια του αγώνα.

Η ήττα της Ουγγαρίας από την Ελβετία με 3-1 στο πρώτο τους παιχνίδι στο Euro 2024 συρρίκνωσε αρκετά τις πιθανότητες πρόκρισής της στην επόμενη φάση και αυτό προκάλεσε απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών της.

Ένας απ' αυτούς δεν την διαχειρίστηκε καθόλου καλά πριν καλά καλά τελειώσει το παιχνίδι, αφού από τα νεύρα για το αποτέλεσμα του αγώνα, σε μία στιγμή παραφροσύνης όπως λέει και μια ψυχή, κάρφωσε το κοντρόλ της τηλεόρασής του πάνω στην οθόνη.

Το έκανε δε με τέτοια δύναμη που αυτό παρέμεινε εκεί έχοντας ραγίσει την οθόνη στο σημείο αυτό. Το αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής ήταν φυσικό να γίνει viral στο tik tok.

Δείτε το βίντεο:

Some fans didn’t take yesterday’s match very lightly it seems 🫣



(via: balazslapu - Tik Tok) pic.twitter.com/2LerGZtbIV