Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι στη βασική ενδεκάδα της Σερβίας για την αναμέτρηση με την Αγγλία για το EURO 2024. Στον πάγκο Μαξίμοβιτς, Γκατσίνοβιτς και Μλαντένοβιτς.

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην αρχική ενδεκάδα θα αγωνιστεί η Σερβία στην πρεμιέρα της στο EURO 2024, κόντρα στην Αγγλία. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ θα καλύψει όλη τη δεξιά πλευρά στο 3-5-2 του Στοΐκοβιτς. Από εκεί και πέρα στον πάγκο είναι ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, όπως και ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Για τους Σέρβους ο Ραΐκοβιτς θα είναι στην εστία, με τους Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς και Βελίκοβιτς στην τριάδα των στόπερ. Από τη μια πλευρά ο Ζίβκοβιτς και από την άλλη ο Κόστιτς. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Λούκιτς και Γκούντελι θα είναι τριάδα στα χαφ, με δίδυμο στην επίθεση τους Βλάχοβιτς - Μίτροβιτς.

Από την πλευρά της η Αγγλία θα αγωνιστεί με 4-2-3-1. Ο Πίκφορντ είναι στα δοκάρια, με τους Γουόκερ, Γκουεχί, Στόουνς και Τρίπιερ στην άμυνα. Παρτενέρ του Ράις στα χαφ θα είναι ο Αλεξάντερ Άρνολντ. Σάκα και Φόντεν στα άκρα, με τον Μπέλινγκχαμ πίσω από τον Κέιν.

Σερβία (Ντράγκαν Στόικοβιτς): Ραΐκοβιτς, Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Γκούντελι, Βελίκοβιτς, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Λούκιτς, Κόστιτς, Βλάχοβιτς, Μίτροβιτς

Αγγλία (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Γκουεχί, Στόουνς, Τρίπιερ, Ράις, Άρνολντ, Μπέλινγκχαμ, Σάκα , Φόντεν, Κέιν

