Η διοργανώτρια του EURO 2024, Γερμανία, διαφημίζει τα γήπεδα της χώρας με τον καλύτερο τρόπο.... βάζοντας τα σε ποτήρι μπύρας.

Η Γερμανία φιλοξένει για δεύτερη φόρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η διοργανώτρια χώρα έβαλε γκολ στο μάρκετινγκ ... συνδυάζοντας την πολυδιαφημισμένη μπύρα με τα στάδια ποδοσφαίρου που φιλοξενούν τους αγώνες του EURO 2024.

Πιο συγκεκριμένα οι Γερμανοί στο ποτήρι μπύρας που αγοράζεις μέσα στα στάδια του EURO 2024 έχουν τα γήπεδα ποδοσφαίρου που είναι στη διοργάνωση. Γερμανία σημαίνει μπύρα....οπότε όλοι θα μάθουν και τα στάδια, ενώ στα ποτήρια αναγράφονται και οι πόλεις των γηπέδων

The cups you get when you get a pint in the stadiums at the Euros!



