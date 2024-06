Ένας Γεωργιανός διανομές διέσχισε επτά χώρες με μηχανάκι για να βρεθεί στο EURO 2024 με σκοπό να παραδώσει την σημαία της χώρας του στην αποστολή της Γεωργίας και αποθεώθηκε.

Η εθνική Γεωργίας είχε μια ειδική παράδοση ενόψει του EURO 2024, με έναν Γεωργίανο διανομέα να διασχίζει επτά χώρες με το μηχανακί του για να παραδώσει την σημαία της χωράς του στους ποδοσφαιρίστες.

Οι παίκτες του Βίλι Σανιόλ αποθέωσαν τον «ήρωα» που κατέγραψε 4 χιλιάδες χιλιόμετρα για να εκπλήρωσει την αποστολή του . Ο διανομέας έκανε την διαδρομή Τιφλίδα - Ντίσελντορφ εκπλήσσοντας τους πάντες με αυτή την ενέργεια.

🇬🇪Shadiman Kharshiladze a delivery driver for Wolt accepted a formal order from Germany and delivered the Georgian flag all the way from Tbilisi to Düsseldorf!🛵➡️🇩🇪



Went through 7 countries and covered around 4,000km on a moped!🇬🇪🇹🇷🇧🇬🇷🇸🇭🇺🇦🇹🇩🇪



An absolute legend of a man! pic.twitter.com/CUMFcvVdQW