Λίγο πριν το τέλος του ματς ένας οπαδός της Αλβανίας περπάτησε πάνω στους πάγκους και... απειλούσε να πηδήξει προς το μέρος των παικτών.

Τρελό σκηνικό με τη λήξη του ματς, αφού οπαδός της Αλβανίας έφυγε από τις εξέδρες, βρέθηκε πάνω στους πάγκους των δυο ομάδων, περπατούσε ανενόχλητος και κανένας από τους άνδρες ασφαλείας δεν μπορούσε να τον εμποδίσει. Μάλιστα, απειλούσε να πηδήξει προς το μέρος των παικτών, απειλώντας έτσι τη σωματική τους ακεραιότητα. Επειτα από αρκετά λεπτά, σεκιούριτι ανέβηκαν στους πάγκους και τον συνέλαβαν.

