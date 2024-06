Μια φανταστική παρέα Σκωτσέζων ταξίδεψε στη Γερμανία για το Euro 2024 και έστειλε ένα τρομερό μήνυμα μέσω των... μπλουζών που φορούσαν.

Αρκετοί Σκωτσέζοι έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία με σκοπό να παρακολουθήσουν τόσο τη χθεσινή εναρκτήρια αναμέτρηση του EURO 2024 ανάμεσα στην «οικοδέσποινα» Γερμανία και τη Σκωτία, όσο και τους υπόλοιπους αγώνες της χώρας τους.

Οι Σκωτσέζοι τις τελευταίες ημέρες έχουν δώσει το δικό τους... χρώμα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στους δρόμους του Βερολίνου.

Ωστόσο, μια παρέα «γερόλυκων» οπαδών της Σκωτίας κατάφερε να «μαγνητίσει» τα βλέμματα, να κερδίσει τον σεβασμό και να στείλει ένα υπέροχο μήνυμα σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

NEW: The Tartan Army have begun making their way to Germany ahead of Scotland's opening match against the host nation in the Euros 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



📷: Gordon Terris pic.twitter.com/Dw6ta9teiX