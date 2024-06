Κατά την... προσφιλή του συνήθεια, ο Τόνι Κρόος κίνησε - σχεδόν αλάνθαστα - τα νήματα της εθνικής Γερμανίας στην εντυπωσιακή της πρεμιέρα κόντρα στη Σκωτία, καταγράφοντας 99% (!) ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του.

Στην τελευταία του μεγάλη παράσταση, αυτή στη σκηνή του EURO 2024, ο Τόνι Κρόος παραμένει απλά ο... Τόνι Κρόος! Η Γερμανία μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και διέλυσε με άνεση τη Σκωτία (5-1), σε ένα παιχνίδι που έλαμψαν άπαντες.

Κι αν οι θαυματουργοί Βιρτς και Μουσιάλα μαγνήτισαν τα βλέμματα, τότε ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης φόρεσε ξανά το κοστούμι της... αθόρυβης ισχύος στη μεσαία γραμμή της Μάνσαφτ. Ο 34χρονος είναι σταθερά... τσακωμένος με τις λάθος πάσες και το απέδειξε περίτρανα και στην πρεμιέρα του Βερολίνου.

