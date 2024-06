Οπαδοί εισέβαλαν στην ανοικτή προπόνηση της Πορτογαλίας, με τον Ζοσέ Σα να αντιδρά και να τους... παίρνει στο κυνήγι.

Σουρεάλ σκηνικό στην ανοικτή προπόνηση της εθνικής Πορτογαλίας. Οι Ίβηρες προετοιμάζονται για τη δική τους πρεμιέρα στο EURO 2024 με αντίπαλο την Τσεχία (18/6), όμως η τελευταία τους προπόνηση δεν κύλησε τόσο ομαλά όσο θα περίμεναν.

Κάποιο οπαδοί άλλωστε εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας και έφεραν σε αμηχανία τους περισσότερους παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με... ηχηρή εξαίρεση τον Ζοσέ Σα.

Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού όρμησε προς τους οπαδούς και πήρε έναν στο κυνήγι, προτού τον πιάσει και τον ρίξει στο έδαφος! Αναμενόμενα το βίντεο πήρε viral διαστάσεις στα social media με ποικίλες αντιδράσεις.

🇵🇹🏃‍♂️ Portugal goalkeeper José Sá forced to intervene after several fans invaded their open training session. 😳 #EURO2024 pic.twitter.com/ZAhk0jGnra