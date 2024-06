Ένας Άγγλος οπάδος απόφασισε να κάνει το ταξίδι του στο EURO 2024 στη Γερμανία με το δικό του τρόπο πηγαίνωντας με τα πόδια απο το Γουέμπλεϊ.

Πρεμίερα στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024 κάνει η εθνική Αγγλίας κόντρα στη Σερβία την Κυριακή 16/06 στις 22.00 και ένας φανατικός οπάδος των «Τρίων Λιονταρίων» αποφάσισε να παρεβρεθέι στο Μόναχο που διεξάγεται ο αγώνας αλλα δεν θα ταξιδέψει με το αεροπλανο όπως οι υπολοίποι.....

Ο Ράσελ Κουκ, γνωστός ως «Hardest Geezer», θα παεί με τα πόδια μέχρι το Μόναχο. Ο 27 χρόνος αθλητής αντοχής έχει ξεκινήσει απο την Τρίτη (11/06) το ταξίδι του με στόχο να έχει φτάσει την Κυριακή στο γήπεδο «Veltinns Arena» οπού διεξάγεται το ματς.

Ο Κουκ είναι μεν γνωστός στην Αγγλία και τα μέσα επικονωνίας για τα ταξίδια πεζοπορίας που κάνει, αλλά η τελευταία του απόφαση έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσίοτητας στην πατρίδα του.

Βλέπετε, μιλαμε για 566χιλίαδες χιλιομέτρα απο το Γουέμπλεϊ στο Μόναχο!

