Με πρωταγωνιστή τον Άγγλο μέσο της Ρεάλ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, η adidas έφτιαξε μια εντυπωσιακή διαφήμιση ενόψει της έναρξης του EURO.

Με μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση υπό τους ήχους του θρυλικού «Hey Jude» των Beatles η Adidas προετοίμασε τους υποστηρικτές της Αγγλίας, για το ταξίδι των «Τριών Λιονταριών» στο EURO 2024, όπου θα κυνηγήσουν ξανά, το όνειρο της κατάκτησης! Γενιές και γενιές Άγγλων υποστηρικτών περιμένουν τη στιγμή που θα φέρουν το τρόπαιο σπίτι, απογοητεύονται και ξανά ελπίζουν στην επόμενη διοργάνωση. Φέτος, στα γήπεδα της Γερμανίας, οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα κάνουν ακόμα μια προσπάθεια στηριζόμενοι εν πολλοίς στο αστέρι της Ρεάλ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ!

Η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών έβαλε τον Τζουντ στο επίκεντρο και υπό τους ήχους του «Hey Jude» έβγαλε μια διαφήμιση για το Euro ξεκινώντας από το παρελθόν και προτρέποντας τον κόσμο να έχει πίστη στον ήρωα που θα τον οδηγήσει ως την κορυφή!

Δείτε την:

