Οπαδοί της Σκωτίας που έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για το EURO έκαναν τη νυχτερινή τους βόλτα στο Μόναχο υμνώντας τα κατορθώματα του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Οι οπαδοί της Σκωτίας που βρίσκονται στη Γερμανία για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της εθνικής τους ομάδας στο EURO, έκαναν μια νυχτερινή βόλτα στο Μόναχο, «καταλαμβάνοντας» την πλατεία Marienplatz και τραγούδησαν σύνθημα για τον... Ντιέγκο Μαραντόνα.

Άλλοι φορούσαν κιλτ (παραδοσιακή ενδυμασία), άλλες μπλούζες της Σκωτίας και κάποιοι είχαν σημαίες της χώρας στους ώμους καθώς τραγουδούσαν χαρούμενοι:

«Ω Μαραντόνα, έβγαλε τους Άγγλους έξω, έξω, έξω...», προφανώς σε μια αναφορά στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 όταν η Αργεντινή του Μαραντόνα απέκλεισε στον ημιτελικό την Αγγλία με το διάσημο «χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα.

Δείτε το βίντεο:

Scotland fans out in Munich last night…



“Oh, Diego Maradona. He put the English out, out, out!” 🎶



🤣😭pic.twitter.com/PxAEOPrZEn