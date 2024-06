Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκόραρε για 21ο διαδοχικό χρόνο με την εθνική του ομάδα και μάλιστα είχε πετύχει το παρθενικό του γκολ σαν σήμερα το 2004 κόντρα στην Ελλάδα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να... διαλύει όλα τα ρεκόρ και να γράφει ιστορία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε δις στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν το EURO 2024 στο φιλικό με την Ιρλανδία, έφτασε τα 130 γκολ σε 207 εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα και πέτυχε ακόμα ένα τρομερό επίτευγμα.

Ο CR7 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει για 21η διαδοχική χρονιά με το εθνόσημο. Μάλιστα ο 39χρονος επιθετικός είχε σκοράρει το πρώτο του γκολ μια ημέρα σαν σήμερα (12/6) το 2004 σε ένα... αξέχαστο ματς για κάθε Έλληνα οπαδό.

