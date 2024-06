Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση φιλώντας ένα μικρό κορίτσι με ειδικές ανάγκες που τον συνόδευε στο ματς.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του EURO 2024 Ο Πορτογάλος σουπερ σταρ, Κριστίανο Ρονάλντο συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για μια άκρως συγκινητική χειρονομία.

Ο Κριστίανο Ρονάλντο στο τελευταίο φιλικό ματς προετοιμασίας των Πορτογάλων πριν το EURO 2024 κόντρα στην Ιρλανδία κατέκτησε τις καρδίες των οπαδών όχι για τα ποδοσφαιρικά του χαρίσματα αλλά για την συγκινητική του χειρονομία προς το κορίτσι με ειδικές ανάγκες που τον συνόδευε. Ο CR7 βοήθησε το κοριτσάκι να μπει στον αγωνιστικό χώρο, της κρατούσε το χέρι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου της Πορτογαλίας και το φίλησε.

A beautiful moment shared between Cristiano Ronaldo and the mascot ❤️ pic.twitter.com/gNVE8dFhuK