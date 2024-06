Ο εναρκτήριος αγώνας της Αγγλίας για το EURO 2024 με τη Σερβία θα είναι το μοναδικό παιχνίδι στο σύνολο του τουρνουά, στο οποίο θα σερβίρεται μόνο μπύρα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ!

Ο εναρκτήριος αγώνας της Αγγλίας για το Euro 2024 με τη Σερβία θα είναι το μοναδικό παιχνίδι σε όλη τη διοργάνωση, στο οποίο θα σερβίρεται μόνο μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ - σε μια δραστική προσπάθεια των διοργανωτών να αποφευχθούν συρράξεις μεταξύ των οπαδών.

Η γερμανική αστυνομία έχει λάβει το μέτρο απαιτώντας να πωλείται ποτό με μόλις 2,8 τοις εκατό στο VELTINS Arena, όπου τα «Τρία λιοντάρια» ξεκινούν την εκστρατεία τους. Περίπου 40.000 Άγγλοι οπαδοί αναμένονται στην αναμέτρηση στο Γκελζενκίρχεν, αλλά όσοι είναι παρόντες θα μπορούν να παραγγείλουν μόνο δύο μπίρες τη φορά και δεν θα τους επιτρέπεται να τις μεταφέρουν στις θέσεις τους.

Εν τω μεταξύ, στην πλατεία Heinrich Konig Platz του Γκελζενκίρχεν, στην κεντρική πλατεία, δεν θα επιτρέπεται κανένα ποτήρι και καθόλου αλκοόλ την ημέρα του αγώνα. Η τοπική αστυνομία φοβάται ότι οι οπαδοί της Αγγλίας θα γίνουν στόχος μιας ομάδας περίπου 500 Σέρβων χούλιγκαν που αναμένεται να ταξιδέψουν μεταξύ των 5-8.000 που υποστηρίζουν τη βαλκανική χώρα.

