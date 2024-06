Το βραβείο που θα λάβει ο πρώτος σκόρερ του EURO 2024 παρουσίασε η UEFA.

Αντίστροφα για την έναρξη του EURO 2024 μετράει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού τη Σκωτία την ερχόμενη Παρασκευή και θα ανοίξει τον χορό της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής που θα διαρκέσει για περίπου έναν μήνα.

Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η UEFA παρουσίασε το βραβείο που θα λάβει ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ένα βραβείο το οποίο η UEFA δημιούργησε σε συνεργασία με την Alipay η οποία είναι ο βασικός χορηγός που εμφανίζεται στο τρόπαιο αυτό.

Δείτε το βραβείο που θα λάβει ο πρώτος σκόρερ του φετινού EURO 2024:

🏆 Alipay+ has unveiled the Top Scorer Trophy for #EURO2024



Inspired by the Chinese character 支 (zhi), the design reflects Alipay+’s commitment to global payment solutions and football unity.#EUROTopScorer @AlipayPlus pic.twitter.com/sm6jgQ7KEq