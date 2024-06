Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν μου μένουν πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, πρέπει να το απολαύσω»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναγνώρισε ότι βρίσκεται στα τελευταία χιλιόεμετρα της καριέρας του μετά το υπέροχο γκολ του για την Πορτογαλία κόντρα στην Ιρλανδία και παραδέχτηκε ότι ονείρευεται ένα ακόμα Euro.

Η Πορτογαλία πήρε... άριστα στο τελευταίο της «τεστ» πριν το EURO 2024, καθώς υπέταξε την Ιρλανδία σε φιλικό ματς στο Αβέιρο με 3-0 έχοντας σε εξαιρετική φόρμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε δυο υπέροχα γκολ.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε στο μέλλον του στο παιχνίδι, παραδεχόμενος: «Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο… οπότε πρέπει να το απολαύσω. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, φαντάσου στο Euro με την Πορτογαλία, νιώθεις περήφανος... είναι ένα όνειρο, όπως όταν ήμουν 20».

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I don't have many years left in football… so, I have to enjoy it”.



“I'm in love with football. Every game is special, imagine at the Euros with Portugal, you feel proud... it's a dream, like when I was 20”. pic.twitter.com/xPdKBp0A9q