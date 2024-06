Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τόνισε ότι εάν η εθνική Αγγλίας δεν καταφέρει να κατακτήσει το EURO 2024 τότε ο ίδιος θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «τριών λιονταριών».

Ανάμεσα στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του EURO 2024 βρίσκεται η εθνική Αγγλίας. Παρότι ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποφάσισε να αφήσει εκτός ποδοσφαιριστές όπως οι Ράσφορντ, Γκρίλις και Μάντισον, το ρόστερ των «τριών λιονταριών» παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, με τις βλέψεις να φτάνουν στον... Θεό.

Ο Σάουθγκεϊτ δεν έκρυψε ότι στόχος είναι η κατάκτηση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας τόνισε μάλιστα ότι εάν δεν κατακτήσει το φετινό EURO, τότε κατά πάσα πιθανότατα δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της πατρίδας του.

«Αν δεν κερδίσουμε, μάλλον δεν θα είμαι πια εδώ. Οπότε ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία. Νομίζω ότι περίπου οι μισοί προπονητές φεύγουν μετά από ένα τουρνουά – αυτή είναι η φύση του διεθνούς ποδοσφαίρου. Είμαι εδώ σχεδόν οκτώ χρόνια τώρα και έχουμε πλησιάσει. Δεν μπορείς να βάζεις συνεχώς τον εαυτό σου μπροστά στο κοινό και να λες "λίγο ακόμα παρακαλώ", καθώς κάποια στιγμή οι άνθρωποι χάνουν την πίστη τους.

Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη ομάδα και θέλω να είμαι κορυφαίος προπονητής, πρέπει να αποδώσεις σε μεγάλες στιγμές», δήλωσε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Η Αγγλία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Δανία, τη Σλοβενία και τη Σερβία, κόντρα στην οποία θα κάνει και την πρεμιέρα της στο EURO 2024.

Gareth Southgate says that it's 'likely' he won't continue as England manager if they fail to win Euro 2024 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kMqobDfOhl