Ακόμα μια απώλεια της τελευταίας στιγμής για την Ολλανδία με τον Τέουν Κουπμάινερς να τίθεται επίσης εκτός EURO 2024.

Ένα ακόμα «πλήγμα» για την Ολλανδία, λίγα μόλις 24ωρα πριν από την έναρξη του EURO 2024. Μετά τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ, εκτός διοργάνωσης τέθηκε και ο Τέουν Κουπμάινερς.

Ο Ολλανδός χαφ της Αταλάντα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι των «Οράνιε» με την Ισλανδία, με αποτέλεσμα να τίθεται νοκ άουτ και να ακολουθεί τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελόνα.

Ο Κουπμάινερς δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Γερμανίας, με τον Ρόναλντ Κούμαν να καλείται να επιλέξει ακόμα έναν αντικαταστάτη μετά τον Ίαν Μάτσεεν που θα ενσωματωθεί μέσα στη μέρα στην αποστολή της Ολλανδίας αντί του Ντε Γιόνγκ.

