Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε στους παίκτες της Αγγλίας και τους ευχύθηκε τα καλύτερα ενόψει του EURO 2024, παράλληλα στάθηκε και στο καλό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας ετοιμάζονται για το «ταξίδι» τους στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024 και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ θέλησε να τους εμψυχώσει στην ομιλία που είχε με τους παίκτες των Τριών Λιονταριών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αγγλίας και στην ομιλία του στο σύνολο του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ στάθηκε στο καλό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια των Άγγλων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ στους παίκτες της Αγγλίας

«Παιδιά, σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν εδώ, τι θα μπορούσα να πω που θα μπορούσε να βοηθήσει. Πήγαινα στο σχολείο με τα παιδιά και είπα, "τι να πω στην ομάδα της Αγγλίας;". Η καλύτερη συμβουλή που πήρα ήταν να τρώτε διπλάσια ποσότητα από ό,τι θα τρώγατε κανονικά. Στη συνέχεια είχα οράματα που σας έβλεπα όλους να τρέχετε με τεράστια κοιλιά και ράμματα στο γήπεδο. Ίσως να λάβετε κάποια με επιφύλαξη τις συμβουλές αυτές.

Το ποδόσφαιρο στα τουρνουά είναι μεγάλη υπόθεση. Όλοι σας είχατε φανταστικές σεζόν, έχω δει όλους σας να παίζετε φέτος, τα πήγατε εξαιρετικά καλά. Το ποδόσφαιρο των συλλόγων είναι τώρα εδώ, το ποδόσφαιρο των τουρνουά εδώ. Όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, το ποδόσφαιρο τουρνουά είναι σκληρό και απαιτεί πολύ περισσότερα από όσα έχετε ήδη δώσει. Είχατε μια μακρά σεζόν και θα σας ζητήσω να συνεχίσετε ξανά.

Θα είναι δύσκολο, θα είναι διασκεδαστικό, θα είναι προκλητικό. Θα είναι όλα όσα ονειρευτήκατε ποτέ φορώντας τη φανέλα της Αγγλίας. Όλες οι εμπειρίες που είχατε στο ποδόσφαιρο συλλόγων, θα τις χρειαστείτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας για να αντλήσετε από αυτές.

Το μεγαλύτερο πράγμα που έμαθα ερχόμενος και βλέποντας σας όλα αυτά τα χρόνια, στα αποδυτήρια της Αγγλίας είναι η ομαδικότητα. Αυτό που σας έχει εμφυσήσει ο Γκάρεθ όλα αυτά τα χρόνια, νιώθω πραγματικά ότι είστε μια μονάδα, παλεύετε ο ένας για τον άλλον, παίζετε ο ένας για τον άλλον και πραγματικά νοιάζεστε για το αν θα φορέσετε αυτή τη φανέλα. Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για όλους εδώ πίσω ότι βγαίνετε εκεί έξω, τα δίνετε όλα, παίζετε για τη φανέλα σας, παίζετε ο ένας για τον άλλον, παίζετε για τη χώρα σας, επειδή όλοι είναι πίσω σας και νοιάζονται πραγματικά για το τι πρόκειται να κάνετε.

Πρέπει επίσης να ξέρετε ότι η ομάδα της Αγγλίας έχει ένα στόχο στην πλάτη της. Όλοι θέλουν να μας νικήσουν. Εσείς έχετε όλο το ταλέντο του κόσμου, είστε μια σπουδαία ομάδα, το ταλέντο από μόνο του δεν θα μας κερδίσει το τουρνουά. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, αντλήστε από αυτές τις εμπειρίες σε άλλα σημεία της ζωής σας, μεγαλώνοντας, άλλες εμπνεύσεις, μέλη της οικογένειας, ό,τι κι αν είναι αυτό. Πάρτε το μέσα σας τώρα, αξιοποιήστε το, ανεβάστε τον εαυτό σας γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να το χρειαστείτε.

Σας εύχομαι τα καλύτερα. Θα παρακολουθώ κάθε παιχνίδι. Δεν θα πω τι κάνω στο σπίτι, υπάρχουν μέσα ενημέρωσης στο δωμάτιο, αλλά ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Καλή τύχη παιδιά».