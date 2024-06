Πριν την έναρξη του EURO 2024 άρχισαν τα... όργανα για την Αγγλία, οι οπαδοί της οποίας, μετά τη φιλική ήττα από την Ισλανδία, ήδη ζητούν από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να παραιτηθεί.

Οι προσδοκίες βρίσκονται για ακόμη μια φορά στον Θεό για την Αγγλία όσον αφορά το επερχόμενο EURO 2024. Τα Τρία Λιοντάρια θεωρούνται εκ των φαβορί για την κατάκτηση της ιστορικής πρώτης τους ευρωπαϊκής κούπας, ωστόσο αυτή δύσκολα θα έρθει αν οι εμφανίσεις όπως αυτή στη φιλική ήττα από την Ισλανδία συνεχιστούν.

Ήδη μάλιστα, η γκρίνια αρχίζει να... γιγαντώνεται γύρω από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που δίχασε με τις επιλογές του και προβληματίζει με την εικόνα της ομάδας του. Η Daily Mail έκανε ένα μικρό γκάλοπ έξω από το «Wembley» μετά το παιχνίδι κόντρα στην Ισλανδία και οι Άγγλοι εμφανίστηκαν ξεκάθαροι γύρω από το θέμα του ομοσπονδιακού τους τεχνικού.

'ABSOLUTELY S***!' 😡



These England fans want Gareth Southgate OUT 😡🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3QQxKizaKK