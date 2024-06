Χαμός στην Ελβετία με ερώτηση δημοσιογράφου: «Μήπως η εθνική μας είναι αρκετά... αλβανοποιημένη;»

Αναστάτωση επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου της Ελβετίας όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον ομοσπονδιακό τεχνικό εάν η εθνική ομάδα της χώρας έχει...αλβανοποιηθεί αρκετά με τους πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν καταγωγή από την Αλβανία.

Αντίστροφα για την έναρξη του EURO 2024 μετράει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Οι περισσότερες εθνικές ομάδες έδωσαν τα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια και πλέον απομένουν μερικά 24ωρα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μια από τις ομάδες που δίνουν σήμερα την πρόβα τζενεράλε τους είναι η Ελβετία. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν αντιμετωπίζει σήμερα την Αυστρία θέλοντας να κάνει όσο τον δυνατόν καλύτερη εμφάνιση ώστε να παρουσιαστεί πανέτοιμη στα γήπεδα της Γερμανίας όπου θα αντιμετωπίσει στους ομίλους τις Γερμανία, Ουγγαρία και Σκωτία.

Είναι γεγονός ότι η Ελβετία απαρτίζεται με πολλούς ποδοσφαιριστές που κατάγονται από άλλες χώρες. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές αλβανικής καταγωγής που αγωνίζονται με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, όπως οι Γκρανίτ Τζάκα και Τζερντάν Σακίρι που είναι και οι δημοφιλέστεροι ποδοσφαιριστές της χώρας.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Ελβετίας ο Γιακίν δέχτηκε μια πολύ αμφιλεγόμενη ερώτηση. Το θέμα της ερώτησης είχε να κάνει με τους Αλβανούς που εκπροσωπούν την Ελβετία και την «αλβανοποίηση» της εθνικής ομάδας. «Μήπως η εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει... αλβανοποιηθεί αρκετά;». Μια ερώτηση που έβαλε «μπουρλότο» στη συνέντευξη Τύπου. Ο Γιάκιν κοίταξε αμήχανα τον Αντριάν Άρνολντ, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ελβετίας.

«Πως...Πως ακριβώς το εξηγείς αυτό;» ρώτησε ο Άρνολντ τον δημοσιογράφο του «Studio 404», βγάζοντας τον Γιακίν από τη δύσκολη θέση στην οποία τον έφερε η ερώτηση περί...αλβανοποίησης της εθνικής Ελβετίας.

Ο Γιακίν προσπάθησε να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα του δημοσιογράφου απαντώντας αρχικά με χιουμοριστικό τρόπο. «Θα μπορούσαμε να κηρύξουμε τα αλβανικά ως 5η γλώσσα της χώρας μας». Η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα ραιτορομανικά, εξού και η απάντηση του Γιακίν.

«Δεν κάνω διαχωρισμούς. Έχω μεγαλώσει με φίλους από άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε στην εθνική μας ομάδα πολλούς ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αλβανία και το Κόσοβο. Με διαφορετική κουλτούρα από τη ελβετική. Δεν χρειάζεται να κάνω διαχωρισμούς», πρόσθεσε ο τεχνικός της Ελβετίας.

Οι υπεύθυνοι του Μέσου πάντως διαχώρισαν αμέσως τη θέση τους, σχετικά με την ερώτηση του δημοσιογράφου. «Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με το θέμα αυτό», φέρεται να τόνισαν από το ελβετικό Μέσο, με τους ανθρώπους του καναλιού μάλιστα να προσθέτουν πως δεν γνώριζαν ούτε καν για την παρουσία του δημοσιογράφου τους στη συνέντευξη Τύπου.

Ο δημοσιογράφος από την πλευρά του τόνισε ότι η ερώτηση είχε να κάνει με το μαχητικό πνεύμα της εθνικής ομάδας και με την επιρροή που έχουν οι ποδοσφαιριστές αλβανικής καταγωγής στον συγκεκριμένο τομέα.

